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14:01, 20 декабря 2022Мир

В Индии заявили о развертывании рекордного числа сил на границе с Китаем

Глава МИД Индии Джайшанкар заявил о развертывании рекордного числа сил на границе с Китаем
СюжетМинобороны:

Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Индия развернула рекордное число сил на границе с Китаем, и Дели оказывает давление на Пекин с целью деэскалации и размежевания. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, передает The Economic Times.

Министр отверг обвинения «в равнодушном отношении к вторжениям Китая» от оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс». «Если мы безразличны к Китаю, то кто послал индийскую армию к границе? Если мы безразличны к Китаю, то почему мы сегодня оказываем давление на Китай с целью деэскалации и размежевания? Почему мы публично говорим, что наши отношения ненормальны?» — оправдался он.

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Джайшанкар потребовал уважать индийских солдат, которые стоят на страже границ в районе Янцзе. «Сегодня у нас есть развертывание индийской армии на границе с Китаем, которого не было никогда. Это сделано для того, чтобы противостоять военным Китая, число которых значительно увеличилось с 2020 года», — указал он.

Ранее стало известно, что индийские войска в ходе пограничного конфликта не позволили силам Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 9 декабря войти на территорию страны. «Войска НОАК попытались в одностороннем порядке изменить статус-кво, вторгшись на линию фактического контроля в районе Янцзе в секторе Таванг», — заявил глава Минобороны Индии Раджнат Сингх.

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Анжелика Бережная
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