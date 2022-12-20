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15:39, 20 декабря 2022Мир

Иран обвинил США в использовании афганских террористов как инструмент влияния

Глава МИД Ирана обвинил США в использовании афганских террористов как инструмент влияния

Фото: Suhaib Salem / Reuters

США используют афганских террористов как инструмент влияния, стремясь сохранить присутствие в стране после вывода войск. С таким обвинением выступил глава МИД Ирана Хусейн Амир-Абдоллахиян, пишет Afintl.

По словам министра, за 20 лет присутствия международного сообщества в Афганистане не было сделано ничего для развития инфраструктуры и повышения благосостояния населения. Он подчеркнул, что Иран, основываясь на общих с афганцами культурно-религиозных ценностях, отнесется к ним ответственнее «мнимых борцов за права человека».

«Мы рассматриваем наших соседей, с которыми у нас есть цивилизационные, исторические, культурные и религиозные общности, наших братьев и их безопасность и благополучие как нашу безопасность и благополучие», — указал Амир-Абдоллахиян, отметив, что Иран принял большое число афганских беженцев за последние полтора года.

В октябре замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что США и их партнеры стараются дестабилизировать ситуацию на приграничных с Афганистаном территориях. Дипломат добавил, что сейчас наблюдается «демонстрация небезызвестной концепции "контролируемого хаоса" в действии».

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Виктория Кондратьева
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