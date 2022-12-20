Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:32, 20 декабря 2022Мир

В США назвали причину невмешательства России и Ирана в американские выборы

The Independent: протесты и конфликт на Украине помешали РФ и Ирану вмешаться в выборы США

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Протесты в Иране и конфликт на Украине ограничили способность Москвы и Тегерана повлиять на ход промежуточных выборов в Конгресс, заявил генерал-майор Уильям Хартман, возглавляющий Национальную кибермиссию США. Его слова передает британская газета The Independent.

«Я был удивлен отсутствием активности России, Ирана и Китая», — цитирует издание Хартмана, комментирующего отсутствие стороннего вмешательства в американские выборы. По его словам, российские спецслужбы задействованы в украинском конфликте в гораздо большей степени, чем предполагали в Вашингтоне.

Материалы по теме:
Преданные или предатели. Кого в России осуждают за государственную измену
Преданные или предатели.Кого в России осуждают за государственную измену
29 сентября 2022
«Русские хакеры» действительно существуют. Откуда они появились, как стали звездами и почему их боится Запад?
«Русские хакеры» действительно существуют.Откуда они появились, как стали звездами и почему их боится Запад?
20 августа 2021

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль уже привык к обвинениям во вмешательстве России в американские выборы. По его словам, Москва давно не обращает внимания на подобные утверждения.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Курс доллара превысил 69 рублей
Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года
Российский ребенок c гриппом попал в реанимацию из-за передозировки лекарством
Раскрыты причины постоянной усталости и способы борьбы с ней
Россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей за надпись «Нет в***е» на площади
Глава администрации российского города досрочно сложил свои полномочия
Стало известно о самочувствии перенесшего операцию Николая Баскова
В США назвали причину невмешательства России и Ирана в американские выборы
Ожидающая внука 32-летняя женщина удивила подписчиков привлекательной внешностью
В ОДКБ отказались нести ответственность за ситуацию в Лачинском коридоре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.