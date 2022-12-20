В США назвали причину невмешательства России и Ирана в американские выборы

The Independent: протесты и конфликт на Украине помешали РФ и Ирану вмешаться в выборы США

Протесты в Иране и конфликт на Украине ограничили способность Москвы и Тегерана повлиять на ход промежуточных выборов в Конгресс, заявил генерал-майор Уильям Хартман, возглавляющий Национальную кибермиссию США. Его слова передает британская газета The Independent.

«Я был удивлен отсутствием активности России, Ирана и Китая», — цитирует издание Хартмана, комментирующего отсутствие стороннего вмешательства в американские выборы. По его словам, российские спецслужбы задействованы в украинском конфликте в гораздо большей степени, чем предполагали в Вашингтоне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль уже привык к обвинениям во вмешательстве России в американские выборы. По его словам, Москва давно не обращает внимания на подобные утверждения.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.