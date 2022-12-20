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14:04, 20 декабря 2022Мир

В Италии назвали потолок цен на газ из России политическим сигналом для Москвы

Итальянский министр назвал потолок цен на газ из России политическим сигналом для Москвы

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Введение потолка цен на российский газ будет громким политическим сигналом Италии и Евросоюза, адресованным Москве. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

«Дан четкий и громкий политический сигнал: Италия и Европа не позволяют себя запугать и защищают своих граждан», — сказал министр. Он назвал победой Италии и всех европейцев введение ценового лимита на газ, который Россия до этого якобы использовала в качестве инструмента политического давления.

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Пикетто-Фратин также предположил, что Италия, вынужденная теперь получить доступ к новым источникам газа, в скором времени сможет стать «средиземноморским энергетическим хабом будущего».

Газ в Европе дешевеет после решения стран ЕС об установлении потолка цен с 15 февраля. Механизм будет активироваться в том случае, если цена газовых фьючерсов по индексу TTF с поставкой в следующем месяце продержится выше отметки в 180 евро за мегаватт-час (1,9 тысячи долларов за тысячу кубометров) в течение трех дней.

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Глеб Бажуткин
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