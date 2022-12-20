В Италии назвали потолок цен на газ из России политическим сигналом для Москвы

Итальянский министр назвал потолок цен на газ из России политическим сигналом для Москвы

Введение потолка цен на российский газ будет громким политическим сигналом Италии и Евросоюза, адресованным Москве. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

«Дан четкий и громкий политический сигнал: Италия и Европа не позволяют себя запугать и защищают своих граждан», — сказал министр. Он назвал победой Италии и всех европейцев введение ценового лимита на газ, который Россия до этого якобы использовала в качестве инструмента политического давления.

Пикетто-Фратин также предположил, что Италия, вынужденная теперь получить доступ к новым источникам газа, в скором времени сможет стать «средиземноморским энергетическим хабом будущего».

Газ в Европе дешевеет после решения стран ЕС об установлении потолка цен с 15 февраля. Механизм будет активироваться в том случае, если цена газовых фьючерсов по индексу TTF с поставкой в следующем месяце продержится выше отметки в 180 евро за мегаватт-час (1,9 тысячи долларов за тысячу кубометров) в течение трех дней.