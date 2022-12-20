В Италии назвали потолок цен на газ из России политическим сигналом для Москвы
Введение потолка цен на российский газ будет громким политическим сигналом Италии и Евросоюза, адресованным Москве. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.
«Дан четкий и громкий политический сигнал: Италия и Европа не позволяют себя запугать и защищают своих граждан», — сказал министр. Он назвал победой Италии и всех европейцев введение ценового лимита на газ, который Россия до этого якобы использовала в качестве инструмента политического давления.
Пикетто-Фратин также предположил, что Италия, вынужденная теперь получить доступ к новым источникам газа, в скором времени сможет стать «средиземноморским энергетическим хабом будущего».
Газ в Европе дешевеет после решения стран ЕС об установлении потолка цен с 15 февраля. Механизм будет активироваться в том случае, если цена газовых фьючерсов по индексу TTF с поставкой в следующем месяце продержится выше отметки в 180 евро за мегаватт-час (1,9 тысячи долларов за тысячу кубометров) в течение трех дней.