В Госдуме предложили признать экстремистскими карты с неверными границами России

В ГД рассмотрят законопроект о признании карт с неверными границами РФ экстремистскими

Депутаты Государственной Думы в первом чтении рассмотрят законопроект о признании карт с неверными границами России экстремистскими. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента во вторник, 20 декабря.

По предложенному проекту закона к экстремистским следует относить те материалы карт, которые оспаривают территориальную целостность России. «Например, это касается случаев, когда Крым или Южные Курилы отнесены к территориям других государств», — отметили в Госдуме.

В пояснительной записке к законопроекту авторы уточнили, что карты, оспаривающие территориальную целостность России, являются скрытой формой пропаганды.

Если инициатива будет одобрена, нарушителей будет ждать административная ответственность, добавили в нижней палате российского парламента.

В октябре сервис «Яндекс.Карты» перестал отображать границы российских регионов. Тогда представители компании уверяли, что исчезновение границ связано с обновлением сервиса. Они также подчеркнули, что карты были переориентированы на отображение физико-географической информации вместо политической.