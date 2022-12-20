В Минобороны Литвы заявили, что страна первой в мире купит у США дроны Switchblade 600

Литва станет первым покупателем американских дронов Switchblade 600 в 2023 году. Об этом заявил глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас, передает LRT.

«Да, в ближайшие дни будет еще один контракт с производителем, в данном случае Switchblade 600. Это боевые беспилотники с боевой дальностью 40 километров, и мы будем первой страной в мире (помимо США), кто приобретет их в следующем году», — заявил министр.

Он также отметил, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась, но угрозы никуда не делись.

Ранее стало известно, что Литва подписала крупнейший в своей истории военный контракт с США. Страна закупит реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму 495 миллионов долларов.

Дроны-камикадзе Switchblade используются украинской армией. Switchblade 300 сверхкомпактный и весит всего 2,5 килограмма, он может находиться в воздухе 15 минут и преодолеть расстояние до 10 километров, развивая максимальную скорость в 160 километров в час.