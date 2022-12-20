Пропавшую без вести собаку нашли спустя 14 месяцев в тысячах километров от дома

CBS News: в США пропавшая без вести собака нашлась спустя 14 месяцев в чужом штате

Сандра О'Нил, жительница штата Калифорния, США, воссоединится с пропавшей без вести собакой спустя 14 месяцев. Об этом сообщает CBS News.

Пес по кличке Зеппелин пропал в октябре 2021 года. По словам О'Нил, собака часто гуляла одна, прибегала на строительные площадки и получала лакомства от работников. Но в один из дней Зеппелин не вернулся домой. Хозяйка искала пса больше года, но безуспешно. «Я всегда думала о нем и говорила что-нибудь, когда проезжала мимо строительных площадок, на которых он любил бывать. Я говорила: "Я скучаю по тебе, Зеппелин. Надеюсь, ты когда-нибудь вернешься домой, и надеюсь, что ты счастлив, в безопасности и здоров, где бы ты ни был"», — рассказывает она.

В декабре 2022 года Хизер Рейхарт, жительница штата Канзас, позвонила О'Нил, чтобы сообщить, что нашла Зеппелина. Пес забрел на пастбище Рейхарт. Женщина сразу заподозрила, что он потерялся. Она отвезла Зеппелина в ветеринарную клинику, где специалисты обнаружили в его холке микрочип с данными хозяйки. Попавшего в чужой штат в тысячах километров от дома пса было решено срочно вернуть домой.

Одна из желающих помочь О'Нил, Мэри Гастингс, в скором времени привезет собаку в Калифорнию. Гастингс живет в том же штате, но недавно приехала в Канзас в гости к дочери. Она вернется домой вместе с Зеппелином, а затем отдаст его хозяйке. «Я просто благодарна всем людям, которые вложили в это дело время и энергию, заботились о Зеппелине и любили его там, где он находился», — говорит счастливая О'Нил.

Ранее сообщалось, что в Мексике собака по кличке Эль Паломо (Голубь) нашла пропавшего хозяина спустя неделю после его исчезновения и спасла его от смерти. Полиция искала мужчину в течение нескольких дней, а затем решила обратиться за помощью к его собаке.