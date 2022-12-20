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16:30, 20 декабря 2022Наука и техника

Rocket Lab перенесла первый пуск Electron из Вирджинии на январь

SpaceNews: компания Rocket Lab перенесла первый пуск Electron из Вирджинии на январь

Фото: Trevor Mahlmann / AP

Компания Rocket Lab до января отложила следующую попытку первого запуска ракеты Electron с космодрома Уоллопс в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает SpaceNews.

Отмечается, что попытка запуска, намеченная на 18 декабря, была перенесена из-за сильного ветра, в результате чего компания отменила старт носителя ближе к концу двухчасового окна, в течение которого был возможен пуск.

Издание пишет, что полезная нагрузка и ракета были готовы к пуску. Старт носителя, который мог бы состояться 19 или 20 декабря, был также перенесен из-за сильного ветра, после чего в регионе вступили в силу рождественские ограничения на использование воздушного пространства.

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Миссия Virginia is for Launch Lovers должна была стать десятой для Rocket Lab в 2022 году и первой, в ходе которой использовался бы космодром в Вирджинии, а не площадка в Новой Зеландии. В рамках миссии планировалось вывести на орбиту три частных спутника HawkEye 360.

В сентябре SpaceNews заметило, что Пентагон задумал использовать перспективный космический корабль Dream Chaser, считающийся аналогом советского мини-шаттла БОР (беспилотный орбитальный ракетоплан), для доставки грузов по Земле.

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Иван Потапов
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