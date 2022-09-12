Пентагон задумал использовать аналог советского шаттла для доставки грузов

SpaceNews: Пентагон задумал использовать корабль Dream Chaser для доставки грузов

Пентагон задумал использовать перспективный космический корабль Dream Chaser, считающийся аналогом советского мини-шаттла БОР (беспилотный орбитальный ракетоплан), для доставки грузов по Земле. Об этом сообщает SpaceNews.

Соглашение о сотрудничестве Транспортное командование США и компания Sierra Space подписали 8 сентября. В его рамках стороны планируют проработать концепцию доставки военных грузов по Земле при помощи космического корабля Dream Chaser и грузовых модулей Shooting Star.

Издание отмечает, что Sierra Space присоединилась к списку компаний, в который входят, в частности, SpaceX, Blue Origin и Rocket Lab, занимающихся сотрудничеством с Транспортным командованием США. SpaceNews напоминает, что многоразовый Dream Chaser запускается с космодрома при помощи ракеты, однако приземляется на аэродром самолетным способом.

«Мы планируем использовать эти технологии, чтобы добраться до любой точки земного шара в течение трех часов», — заявил генеральный директор Sierra Space Том Вайс.

В апреле SpaceNews заметило, что американская компания Sierra Space начала сборку Dream Chaser.

В июле 2020 года Sierra Nevada сообщила, что получила контракт от Минобороны Соединенных Штатов на разработку на базе транспортного средства (грузового модуля) Shooting Star («Падающая звезда») автономной космической станции

Dream Chaser создается Sierra Space по заказу НАСА для доставки грузов на МКС. В настоящее время грузы на МКС отправляют такие космические корабли, как «Прогресс МС», Cygnus, Dragon и H-II Transfer Vehicle (HTV).