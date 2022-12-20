Подтвержден необъяснимый избыток света за пределами Млечного Пути

The Astrophysical Journal: подтвержден избыток света за пределами Млечного Пути

Астрономы Технологического института Рочестера (США) подтвердили, что свет, испускаемый звездами за пределами Млечного Пути, в несколько раз ярче, чем суммарный свет от известных галактических скоплений. Результаты исследования, принятые к публикации в The Astrophysical Journal и размещенные в репозитории препринтов arXiv, ставят под сомнение предположения о количестве звезд во Вселенной.

Ученые проанализировали сотни изображений внегалактического светового фона, сделанные камерой LORRI на борту межпланетного аппарата New Horizons на расстояниях до 47 астрономических единиц от Земли. Сейчас этот зонд находится на краю Солнечной системы, где отсутствует межпланетная пыль, рассеивающая свет и создающая световой фон на переднем плане. Для измерения внегалактического света исследователи исключили такие источники, как звезды Млечного Пути, межзвездную пыль и слабые объекты неясного происхождения.

Поверхностная яркость внегалактического оптического фона оказалась равной около 22 нановатт на квадратный метр на стерадиан (единица измерения телесного угла). Это подтвердило предыдущий результат, согласно которому свет за пределами Млечного Пути в 2-3 раза ярче света от всех галактик. Возможное объяснение состоит в том, что во Вселенной существует гораздо больше источников света, чем известно астрономам, однако их природа пока неизвестна.

Ранее ученые Университета Джонса Хопкинса опубликовали исследование, согласно которому избыток космического светового фона может объясняться распадом гипотетического типа частиц темной материи, называемой аксионами.