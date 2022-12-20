Россиянам назвали причины отказа в ипотеке

«Известия»: в 2022 году россиянам чаще всего отказывали в ипотеке из-за кредитной истории

В 2022 году россиянам чаще всего отказывали в ипотеке из-за плохой кредитной истории. Причины, по которым граждане не могут получить кредит на жилье, назвали «Известиям» аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости».

Второе место в рейтинге самых распространенных причин отказа занял неофициально оформленный стаж заемщика. Банки также обращают внимание на работодателя, оценивая риски банкротства и сокращений, и на ежемесячные расходы заемщика, которые не должны превышать 50 процентов от доходов. Кроме того, на решение кредитной организации влияет наличие потребительского кредита.

В текущем году фиксировались отказы мужчинам призывного возраста — теперь банки более внимательно подходят к рассмотрению заявок от таких граждан и в обязательном порядке просят предоставить военный билет. Эксперты также напомнили, что, если за кредитом обращается семья, учитывается общий доход супругов.

Ранее в декабре ВТБ спрогнозировал рекордный объем выдачи ипотеки по итогам декабря 2022-го. За 12-й месяц российские банки могут выдать ипотечных кредитов на общую сумму 550 миллиардов рублей — больше, чем за любой другой месяц года. При этом показатель все еще будет на 15,3 процента ниже, чем в 2021 году.