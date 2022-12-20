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13:32, 20 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно о сильном пожаре в Киеве

Украинские СМИ сообщили о сильном пожаре в левобережной части Киева

Фото: Pavel Petrov / АР

В левобережной части Киева возник сильный пожар, сообщается в Telegram-канале «Реальный Киев».

На опубликованных кадрах и видео виден густой черный дым. О причинах произошедшего не уточняется. Как стало известно агентству «РБК-Украина», пожар произошел в районе метро «Левобережная», огонь вспыхнул в подсобном здании мультипликационного театра.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в результате атаки дронов на украинскую столицу утром 19 декабря энергосистема города и области пострадала. В связи с этим рост дефицита электроэнергии в городе составил почти 50 процентов.

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Варвара Кошечкина
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