В России заявили о неготовности Европы к переговорам по безопасности

Сенатор Пушков заявил, что Евросоюз не готов к конструктивным переговорам по безопасности

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале заявил, что Европейский союз (ЕС) не готов к конструктивным переговорам по безопасности.

Таким образом сенатор отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукшенко о том, что он надеется перейти к конструктивному обсуждению с Западом вопросов общей безопасности и будущего мироустройства.

«Если послушать последнее воинственное заявление председателя Европарламента Роберты Метсолы насчет того, как должен вести себя Евросоюз в нынешнем кризисе, в Брюсселе явно не готовы к конструктивным переговорам по вопросам безопасности», — подчеркнул Пушков.

Ранее Евросоюз опубликовал девятый пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения в сфере экономики, а также санкции против почти 200 физических и юридических лиц. В том числе в санкционном списке оказались 40 депутатов Госдумы, медиаперсоны и представители силовых структур.

