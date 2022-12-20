Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:06, 20 декабря 2022Мир

Путин позвонил президенту Бразилии Луле да Силве

Президент России Путин поздравил нового президента Бразилии Силву с победой на выборах

Фото: Carla Carniel / Reuters

Президент России Владимир Путин позвонил новому президенту Бразилии Луле да Силве и поздравил его с победой на выборах в преддверии его инаугурации в январе 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон выражена уверенность в том, что российско-бразильское стратегическое партнёрство будет и далее успешно развиваться по всем направлениям, как и сотрудничество на международной арене, в том числе в рамках БРИКС», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что лидеры государств договорились о поддержании контактов в будущем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин назвал бессмысленным затягивание украинского конфликта
Футболист сборной России описал эмоции от просмотра ЧМ по телевизору
В Европарламенте обвинили западные СМИ в продажности
Сестра Ким Чен Ына нецензурно обругала критиков
Путин позвонил президенту Бразилии Луле да Силве
Великобритания оценила вероятность участия Белоруссии в конфликте на Украине
Илон Маск начал искать нового главу Twitter
Замглавы российского психоневрологического интерната осудили за взятки на 12 лет
Премьер Косова обвинил Россию в разжигании войны на Балканах
Женщина обнаружила мышь в рождественской елке и попросила о помощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.