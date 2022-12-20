Путин позвонил президенту Бразилии Луле да Силве

Президент России Путин поздравил нового президента Бразилии Силву с победой на выборах

Президент России Владимир Путин позвонил новому президенту Бразилии Луле да Силве и поздравил его с победой на выборах в преддверии его инаугурации в январе 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон выражена уверенность в том, что российско-бразильское стратегическое партнёрство будет и далее успешно развиваться по всем направлениям, как и сотрудничество на международной арене, в том числе в рамках БРИКС», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что лидеры государств договорились о поддержании контактов в будущем.