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13:02, 16 декабря 2022Мир

Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди

Песков: Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Сегодня у него уже был международный телефонный разговор. Мы готовим сообщение... Это был международный телефонный разговор с Нарендрой Моди», — сказал представитель Кремля, отметив, что пока у Путина нет в планах разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее власти Индии прокомментировали отказ индийского лидера встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что Моди принял соответствующее решение после того, как Путин якобы пригрозил применить ядерное оружие на Украине.

При этом замглавы МИД России Андрей Руденко назвал недопониманием сообщения об отказе премьера Индии Нарендры Моди посетить Россию. «Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил [пресс-секретарь президента России] Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался», — сказал он.

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Виктория Кондратьева
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