Путин призвал к решительной борьбе с коррупцией и защите информационных ресурсов

Путин призвал более решительно бороться с коррупцией и защищать информационные ресурсы

Президент России Владимир Путин призвал более решительно бороться с коррупцией и защищать информационные ресурсы. Его обращение по случаю Дня сотрудников госбезопасности приводится на сайте Кремля.

«Более решительно надо действовать и по таким важным направлениям, как защита информационных ресурсов, борьба с преступлениями в сфере экономики и противодействие коррупции», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что важнейшим результатом работы сотрудников государственной безопасности является обеспечение стабильности в обществе, сохранение прав и свобод граждан.

Глава государства также заявил, что спецслужбы должны незамедлительно реагировать на национализм и призывы к насилию. Он отметил, что провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, являются прямой угрозой единству российского общества.