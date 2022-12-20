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00:39, 20 декабря 2022Россия

Путин призвал к решительной борьбе с коррупцией и защите информационных ресурсов

Путин призвал более решительно бороться с коррупцией и защищать информационные ресурсы
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин призвал более решительно бороться с коррупцией и защищать информационные ресурсы. Его обращение по случаю Дня сотрудников госбезопасности приводится на сайте Кремля.

«Более решительно надо действовать и по таким важным направлениям, как защита информационных ресурсов, борьба с преступлениями в сфере экономики и противодействие коррупции», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что важнейшим результатом работы сотрудников государственной безопасности является обеспечение стабильности в обществе, сохранение прав и свобод граждан.

Глава государства также заявил, что спецслужбы должны незамедлительно реагировать на национализм и призывы к насилию. Он отметил, что провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, являются прямой угрозой единству российского общества.

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Марина Совина
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