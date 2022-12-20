В России заявили о провале попыток США вбить клин в отношения страны с соседями

Посольство в Вашингтоне: попытки США вбить клин в отношения России с соседями провалились

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало слова официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что США не верят в отсутствие у Москвы интереса в «поглощении» других стран. По его словам, попытки Вашингтона вбить клин в отношения России с соседними странами провалились, сообщает РИА Новости.

«Подобные заявления официального представителя администрации являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства», — заявили российские дипломаты.

В диппредставительстве подчеркнули, что отношения России и Белоруссии проверены временем и основаны на искренней дружбе братских народов. В посольстве добавили, что реакцией на давление со стороны западных стран является углубление сотрудничества между государствами. Дипломаты пояснили, что это является раздражающим фактором для американской администрации.

Ранее глава пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс рассказал, что США не верят в слова президента России Владимира Путина об отсутствии у страны планов «поглощать» кого-либо. Он отметил, что подобные заявления стоит воспринимать с иронией и высказал мнение о том, что Россия намерена силой поглотить страну-соседа.