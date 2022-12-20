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18:12, 20 декабря 2022Среда обитания

Режиссер фильма с Петровым рассказал о жизни в съемной комнате

Режиссер Карен Оганесян рассказал о жизни в съемной комнате
Карен Оганесян

Карен Оганесян. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский режиссер, автор картин с участием актеров Александра Петрова и Владимира Машкова Карен Оганесян рассказал о том, что после переезда в Москву он жил в съемной комнате. Воспоминаниями об этом периоде жизни он поделился в интервью с журналом WomanHit.

Режиссер ответил на вопрос о том, как он жил после переезда в Москву из Армении. Он сообщил, что сначала жил у своих родственников. «У меня были учеба, дом, учеба. А жил я сначала у родственников, которые специфически к Москве относились. Чтобы вы понимали, они по телевизору смотрели только "Бандитский Петербург" и "Дежурную часть". И они мечтали, чтобы я быстро обучился и уехал, так как чувствовали ответственность за меня», — отметил Оганесян.

Он добавил, что затем, зарабатывая на монтаже клипов у режиссера Юрия Грымова, начал арендовать комнату в столичном районе Отрадное. Там он прожил шесть месяцев. «На эти деньги снял комнату в Отрадном, где жил полгода, а затем снял квартиру, и чуть-чуть все стало налаживаться», — подытожил Оганесян.

В ноябре олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о том, что она живет вместе со своими родителями и сестрой. Она добавила, что не испытывает дискомфорта по этому поводу. Фигуристка отметила, что размышляла о переезде, однако в данный момент ей комфортно жить вместе с родными.

Полина Кислицына
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