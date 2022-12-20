Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:21, 20 декабря 2022Россия

Украинские спецслужбы уличили в рассылке угроз российским военным

Рогов заявил о рассылке спецслужбами Украины угроз российским мобилизованным в Запорожье

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Украинские спецслужбы пытаются оказать психологическое воздействие на мобилизованных военнослужащих России в Запорожской области, рассылая им сообщения с угрозами. Об этом ТАСС рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Со стороны украинских спецслужб идет поиск и мониторинг телефонов и любых их координат, чтобы закидывать сообщения. Начиная от угроз и заканчивая якобы обращениями местных жителей с просьбой уходить. Делается это достаточно качественно, но однотипно. Когда нескольким бойцам приходят одинаковые сообщения, то понятно, что это не местный житель делает», — рассказал Рогов.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал причину роста потерь среди личного состава. По его словам, проблемой украинской армии является самовольное оставление позиций или дезертирство, а также неповиновение указам военачальников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Польша попросила Совет Европы о помощи в получении репараций от Германии
Новозеландский хоккеист утонул во время занятий серфингом
Умер клавишник Primal Scream Мартин Даффи
Крематории Китая оказались переполнены из-за эпидемии COVID-19
Дефицит бюджета Китая достиг рекорда
Rocket Lab перенесла первый пуск Electron из Вирджинии на январь
Беспилотник ВСУ атаковал энергообъект в российском приграничном регионе
Россиянкам развенчали популярные мифы эпиляции
Российские туристы заблудились в горах Турции
Украинские спецслужбы уличили в рассылке угроз российским военным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.