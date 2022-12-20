Украинские спецслужбы уличили в рассылке угроз российским военным

Рогов заявил о рассылке спецслужбами Украины угроз российским мобилизованным в Запорожье

Украинские спецслужбы пытаются оказать психологическое воздействие на мобилизованных военнослужащих России в Запорожской области, рассылая им сообщения с угрозами. Об этом ТАСС рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Со стороны украинских спецслужб идет поиск и мониторинг телефонов и любых их координат, чтобы закидывать сообщения. Начиная от угроз и заканчивая якобы обращениями местных жителей с просьбой уходить. Делается это достаточно качественно, но однотипно. Когда нескольким бойцам приходят одинаковые сообщения, то понятно, что это не местный житель делает», — рассказал Рогов.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал причину роста потерь среди личного состава. По его словам, проблемой украинской армии является самовольное оставление позиций или дезертирство, а также неповиновение указам военачальников.