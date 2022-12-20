Обвиненных в гибели хулигана при задержании двоих бойцов Росгвардии оправдали

Мосгорсуд оправдал двоих бойцов Росгвардии, обвиненных в гибели хулигана при задержании

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор двум бойцам Росгвардии, которых обвинили в гибели хулигана при задержании. Об этом сообщает МК.RU.

Судья пришла к выводу, что росгвардейцы действовали строго в рамках закона, пытаясь обезвредить дебошира. Подсудимых освободили из-под стражи в зале суда.

Из материалов дела следует, что в июле 2020 года 33-летний мужчина пришел в 17-ю горбольницу с жалобами. Врач диагностировал у него сросшийся перелом ключицы и отправил домой, однако пациент требовал госпитализации. Дежурный травматолог объяснил ему, что для лечения в стационаре нет оснований, к тому же у мужчины не было при себе необходимых документов. После этого он стал вести себя неадекватно, и охрана вызвала росгвардейцев.

Прибывшие правоохранители попытались его утихомирить, однако мужчина бился головой о стену и пол, кричал «Помогите, убивают», разбил стеклянную дверь и отбирал у росгвардейцев дубинку. Скрутив, силовики увезли его в отдел полиции, а оттуда в психбольницу, где он скончался. Экспертиза установила причину смерти — передозировку наркотиков. С этими выводами не согласились родные погибшего. Они указывали на то, что он был спортсменом, вел свой бизнес, и обвинили в его гибели росгвардейцев. Свидетели показали, что правоохранители сели верхом на него, лишив его возможность дышать. Также задержанный долгое время провел в наручниках, ключ от которых росгвардейцы потеряли.

Силовиков обвинили в превышении служебных полномочий, а Солнцевский суд Москвы приговорил их к трем годам лишения свободы. Осужденные обжаловали приговор и добились оправдания в апелляционной инстанции.