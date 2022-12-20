В Роспотребнадзоре сравнили рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Петербурге

Роспотребнадзор заявил, что в Петербурге заболеваемость ОРВИ растет быстрее, чем COVID

В Санкт-Петербурге заболеваемость ОРВИ растет быстрее, чем COVID-19. Такие данные во вторник, 20 декабря, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, с 12 по 18 декабря заболеваемость ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей, стала выше на 104,4 процента. Доля заболевших на 113 процентов выше эпидемиологического порога, добавила она.

«Что касается новой коронавирусной инфекции, мы также находимся в росте. На 50-й календарной неделе заболеваемость увеличилась по отношению к 49-й календарной неделе практически на 20 процентов», — объяснила Катаева.

Кроме того, рост заболеваемости гриппом отмечается как среди взрослых, так и среди детей, отметила она.

13 декабря главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова ввела в городе масочный режим. На следующий день председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Санкт-Петербурге началась эпидемия гриппа и ОРВИ. По его словам, основная масса заболевших (более 90 процентов) заразилась свиным гриппом.