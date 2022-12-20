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02:28, 20 декабря 2022Мир

В США рассказали о бегстве пограничников со службы

Член погранслужбы США Кабрера заявил об увольнении сотрудников из-за нормы о мигрантах

Фото: Unsplash

Вице-президент национального совета пограничной службы США Крис Кабрера заявил, что сотрудники покидают службу в ожидании отмены нормы о высылке мигрантов. Его слова приводит РИА Новости.

«Если вы посмотрите на количество людей, уходящих на пенсию: как только такое право появляется у человека, он сразу бежит за дверь, никто не хочет задерживаться. И конца этому не представляется», — рассказал член погранслужбы США.

Представитель службы добавил, что ведомства ожидают значительного числа мигрантов, на фоне чего пограничники страдают от низкой морали. «Я никогда не видел такой плохой ситуации с моралью, а я видел довольно плохие. Мораль — в туалете», — добавил он.

По словам Кабреры, служба нуждается в ресурсах. Обучение рекрутов длится полгода, поэтому их найм затягивается.

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Марина Совина
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