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19:03, 23 декабря 2022Моя страна

Кабардино-Балкария получит 645 миллионов рублей на развитие сельских территорий

В Кабардино-Балкарию направят 645 миллионов рублей на развитие сельских территорий

Фото: Tatyana Dobrikova / Shutterstock

Министерство сельского хозяйства России направит в Кабардино-Балкарию шесть проектов комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, в общей сложности республика получит 645 миллионов рублей. Отмечается, что в Псыхурее капитально отремонтируют детский сад, реконструируют водопровод на двух улицах и построят Дом культуры. В то же время в Алтуде предусмотрели капитальный ремонт культурно-досугового центра и водопроводных сетей на трех улицах.

Кроме того, на бюджетные средства в Шалушке создадут спортивное и футбольные поля, а в Аушигере появятся новые Дома культуры и водовод. Проекты развития реализуют и в Эльбрусском районе: там проведут реконструкцию системы водоснабжения в Тегенекли. При этом в селе Эльбрус возведут спортивный комплекс.

В июле стало известно, что в Кабардино-Балкарии к концу 2022 года проведут капитальный ремонт 13 мостов. В настоящее время ремонтируют пять сооружений в Чегемском районе, а также обновляют мосты через реки Куркужин и Мокрая Золка Баксанском и Зольском районах.

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Майя Пономаренко
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