Названы самые популярные смартфоны в России

«Ситилинк»: Xiaomi, Realme, Samsung стали самыми популярными брендами смартфонов

Чаще всего в 2022 году россияне приобретали смартфоны бренда Xiaomi. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, который оказался в редакции «Ленты.ру».

По данным ретейлера, самыми популярными брендами смартфонов в штуках стали Xiaomi, Realme и Samsung. Для сравнения: в 2021 году топ-3 возглавляли Xiaomi, Samsung и Apple. Наиболее востребованными устройствами за год были девайсы стоимостью 5–10 тысяч рублей с диагональю экрана 6,5 дюйма и 32 гигабайтами встроенной памяти.

Самыми востребованными аппаратами стоимостью до 10 тысяч рублей оказались Xiaomi Redmi 9A, Realme C11 2021 и Samsung Galaxy A03 Core — все с накопителем на 32 гигабайта. В категории девайсов стоимостью от 10 до 15 тысяч рублей лидерами стали Realme C21Y (64 гигабайта памяти), Xiaomi Redmi 9C (128 гигабайт памяти) и Realme C25s (64 гигабайта памяти). В сегменте смартфонов стоимостью от 15 до 20 тысяч рублей были популярны Realme 8 (128 гигабайт памяти), Xiaomi Poco M3 Pro (128 гигабайт памяти) и Xiaomi Redmi Note 10S (64 гигабайта памяти).

«В этом году покупатели стали чаще выбирать более бюджетные модели смартфонов. Мы видим перераспределение спроса в сторону китайских производителей, основным драйвером стал уход с рынка мировых производителей», — отметил руководитель группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов «Ситилинка» Павел Работенко.

Ранее в МТС сообщили, что за январь-ноябрь продажи смартфонов на российском рынке упали на 19 процентов в штуках и на 22 процента — в деньгах. Спрос на премиум-сегмент рухнул на 57 процентов.