Россиянам перечислили неожиданные полезные свойства ежедневной уборки снега

Спортивный врач Акбаров назвал уборку снега тренировкой против стресса и лишнего веса

Уборка снега является отличной тренировкой против стресса и лишнего веса, заявил спортивный врач и тренер по физической подготовке Ринат Акбаров. Неожиданные полезные свойства ежедневной расчистки снега он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой».

При работе лопатой во время уборки снега на даче или во дворе дома задействуются многие группы мышц, дыхательная, иммунная, сердечно-сосудистая системы, а также опорно-двигательный аппарат, объяснил россиянам Акбаров. Благодаря такой тренировке можно прокачать икроножные мышцы, мышцы рук, плечевого пояса и бедер. Спортивный врач сравнил подобную нагрузку с интенсивной кардионагрузкой или лыжной гонкой на длинные дистанции и добавил, что за час с ее помощью можно сжечь до 900 килокалорий.

Кроме того, Акбаров назвал уборку снега не только фитнесом, но и способом снять нервное напряжение. Во время работы лопатой нужно постоянно регулировать нагрузку, следить за перехватом лопаты — все эти действия стимулируют работу мозга. «После такой нагрузки, если она сделана грамотно, человек размышляет на другом уровне. Уборка снега — шикарное средство переключения после стрессовой информации, глубокой мыслительной, интеллектуальной и эмоциональной работы», — рассказал спортивный врач.

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