США приостановили полеты самых дорогих бомбардировщиков после аварийной посадки

ВВС США приостановили полеты 20 бомбардировщиков B-2 Spirit из-за проблем с безопасностью

Военно-воздушные силы (ВВС) США приостановили полеты всех 20 бомбардировщиков B-2 Spirit, которые являются самыми дорогими самолетами в мире, из-за проблем с безопасностью и происходящей по этому поводу проверкой. Об этом сообщила официальный представитель ВВС Бет Дель Веккио, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что единственная взлетно-посадочная полоса для B-2 была закрыта после 10 декабря, когда один из самолетов совершил аварийную посадку в связи с выявленной в полете неисправностью.

Дель Веккио отметила, что командование решило приостановить полеты всего авиапарка. Длительность этой паузы неизвестна, поскольку каждый инцидент уникален, производится оценка рисков, чтобы минимизировать их в будущем.

«Мы возобновим нормальную работу после завершения расследования проблем в сфере безопасности», — подытожила представитель ВВС США.

10 декабря стратегический малозаметный бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit совершил аварийную посадку на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. После приземления самолет загорелся. Жертв и пострадавших не было.

Всего на вооружении ВВС США стоят 20 B-2 Spirit. Этот бомбардировщик является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного самолета без оборудования оценивается в миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза.