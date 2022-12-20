Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:50, 20 декабря 2022Россия

Стало известно об обстреле района в Брянской области со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ Суземского района

Фото: Pixabay

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об обстреле Суземского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, стало известно о частичном нарушении электроснабжения, в результате произошедшего никто не пострадал.

На месте работают аварийные службы, как только будет обеспечен безопасный доступ к объектам электроснабжения, ремонтные бригады начнут восстановительные работы, добавил Богомаз.

14 декабря сообщалось, что после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины оказался обесточен поселок Ардонь городского округа Клинцы в Брянской области. Как рассказал губернатор региона, электричество в поселке пропало из-за падения обломков ракет, которые были сбиты системами противовоздушной обороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Военкор рассказал о проблемах ВСУ из-за западных наемников
Значение потолка цен на газ объяснили
Раскрыты способы повысить выносливость в сексе
Женщина устала экономить и стала зарабатывать на продаже своих интимных фото
В США назвали худший истребитель всех времен
Стало известно об обстреле района в Брянской области со стороны ВСУ
Маск обещал изменить опросы в Twitter
В России отказались исполнять принятые после 15 марта постановления ЕСПЧ
В России заявили о провале попыток США вбить клин в отношения страны с соседями
Девушка придумала оригинальный способ проучить ворующую ее напитки коллегу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.