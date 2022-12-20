Андролог подсказал способ поднять уровень тестостерона

Андролог заявил, что поднимать уровень тестостерона нужно не питанием, а тренировками

Поднимать уровень тестостерона надо тренировками, а не питанием или самолечением, заявил врач-андролог, уролог Роман Роживанов. Правильный способ он подсказал в беседе с изданием chita.ru.

Он напомнил, что в первую очередь от тестостерона зависит выработка спермы, способность к оплодотворению и половой функции, а также формирование у плода половых органов. «Это его классическая роль, но не единственная, так как тестостерон является еще и очень важным анаболическим гормоном. То есть под его действием происходит развитие мышц, костей, укрепление тела, развитие выносливости и силы», — сказал врач, добавив, что этот гормон также обеспечивает нормальный углеводный обмен, который не допускает ожирения.

По словам Роживанова, чтобы поднять уровень тестостерона, мужчинам следует придерживаться здорового образа жизни. «Для этого нужно стараться не подвергаться хроническому стрессу, соблюдать режим сна, следить за питанием и заниматься спортом», — сказал андролог.

Он подчеркнул, что поднимающих тестостерон продуктов не существует. «Важно следить за своим питанием в целом, оно должно быть сбалансированным. Люди часто обращаются к недостоверным источникам и начинают заниматься самолечением», — предупредил Роживанов.

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