Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:34, 20 декабря 2022Наука и техника

Изучены гендерные различия механизма возникновения тревожного расстройства

Nature: изучена роль серотонинергических путей при возникновении тревожного расстройства

Фото: Külli Kittus / Unsplash

Ученые из Чжэцзянского университета и других университетов Китая подробно гендерные различия механизма возникновения тревожного расстройства. Выводы работы описаны в журнале Nature Neuroscience.

Проявления тревожного расстройства свойственно не только людям, поэтому исследование было проведено на крысах. Это позволило сформировать лучшее понимание серотонинергических путей, приводящих к выраженному тревожному поведению.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В состоянии стресса крысы часто демонстрируют два ключевых поведенческих паттерна, напоминающих беспокойство у людей: избегать взаимодействия с другими мышами и прятаться в темноте или избегать света. Авторы обратили внимание на поведение подопытных в то время, как у них были зафиксированы различные серотонинергические пути.

Результаты показали, что социальные и анксиогенные стимулы повышали и снижали уровень серотонина в базальной миндалине соответственно. Авторы обнаружили, что когда они активировали разные серотонинергические пути, как у самцов, так и у самок мышей проявлялись несколько разные тревожные поведенческие паттерны. Это иллюстрирует важную роль специфических серотонинергических путей в миндалине в регуляции отдельных видов поведения, связанных с тревогой.

В будущем специалисты планируют провести дополнительные исследования по этой теме, чтобы выявить другие потенциальные гендерные различия в экспрессии серотонинергических путей, поскольку прошлые работы показывают, что гормоны, связанные с циклом яичников, могут влиять на тревожность у женщин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из HIMARS
В Москве втрое выросло число обращений по теме альтернативной гражданской службы
Пост Месси о победе на чемпионате мира собрал рекордное количество лайков
В Москве стало проще снять жилье
Из России в Иран экстрадируют шесть заключенных
Венгрия призвала Еврокомиссию расследовать последствия антироссийских санкций
Звезда «Дома Дракона» рассказала о самой сложной сцене в сериале
Расстрелявших российских военных бойцов ВСУ захватили в плен
Стала известна доля смертности среди детей из-за родителей-алкоголиков
Военный потенциал Северной Кореи оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.