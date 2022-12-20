Изучены гендерные различия механизма возникновения тревожного расстройства

Nature: изучена роль серотонинергических путей при возникновении тревожного расстройства

Ученые из Чжэцзянского университета и других университетов Китая подробно гендерные различия механизма возникновения тревожного расстройства. Выводы работы описаны в журнале Nature Neuroscience.

Проявления тревожного расстройства свойственно не только людям, поэтому исследование было проведено на крысах. Это позволило сформировать лучшее понимание серотонинергических путей, приводящих к выраженному тревожному поведению.

В состоянии стресса крысы часто демонстрируют два ключевых поведенческих паттерна, напоминающих беспокойство у людей: избегать взаимодействия с другими мышами и прятаться в темноте или избегать света. Авторы обратили внимание на поведение подопытных в то время, как у них были зафиксированы различные серотонинергические пути.

Результаты показали, что социальные и анксиогенные стимулы повышали и снижали уровень серотонина в базальной миндалине соответственно. Авторы обнаружили, что когда они активировали разные серотонинергические пути, как у самцов, так и у самок мышей проявлялись несколько разные тревожные поведенческие паттерны. Это иллюстрирует важную роль специфических серотонинергических путей в миндалине в регуляции отдельных видов поведения, связанных с тревогой.

В будущем специалисты планируют провести дополнительные исследования по этой теме, чтобы выявить другие потенциальные гендерные различия в экспрессии серотонинергических путей, поскольку прошлые работы показывают, что гормоны, связанные с циклом яичников, могут влиять на тревожность у женщин.