Суд в Гааге признал незаконными особые правила для украинских беженцев

Dutch News: суд Гааги признал незаконными исключения для украинских беженцев в Нидерландах

Апелляционный суд Гааги постановил, что власти Нидерландов устанавливали незаконные различия между украинскими беженцами и просителями убежища из других стран. Об этом сообщает Dutch News.

В частности, неправомочными были признаны исключения, по которым Амстердам разрешил беженцам с Украины оставаться в стране без прохождения процедуры рассмотрения прошения о предоставлении убежища, а также работать сразу по прибытии в Нидерланды. «Обе группы беженцев бегут от войны и насилия, и при приеме обеих не должно делаться никаких различий», — говорится в постановлении суда.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах в связи с большим наплывом беженцев с Украины многие из них были вынуждены ночевать на улице. Это произошло из-за того, что центр по приему беженцев не справлялся с потоком людей. После подачи заявления оставаться в стенах учреждения позволено шесть дней. Обычно этого времени хватает, чтобы нашли жилье, но из-за большого наплыва центры не укладываются в сроки, поэтому беженцам приходится ожидать своей очереди на расселение в других местах. При этом местные жители пускать в свои дома украинцев не торопятся.