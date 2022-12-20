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10:32, 20 декабря 2022Силовые структуры

Российского врача осудили после смерти младенца из-за неправильного диагноза

Под Краснодаром замглавврача Некрасову признали виновной в смерти младенца

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Темрюкский районный суд Краснодарского края признал заместителя главного врача районной больницы по детству и родовспоможению Ираиду Некрасову виновной в смерти младенца. Об этом во вторник, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Анна Пушкина.

59-летнего медика приговорили к двум годам ограничения свободы и на тот же срок лишили права заниматься врачебной деятельностью.

Следствие и суд установили, что 1 февраля 2021 года во время дежурства Некрасова взяла на себя функции врача-педиатра и приняла поступившего двухмесячного младенца. Медик не вызвала специалистов и сама назначила лечение по неверно поставленному диагнозу, связанному с нарушением пищеварения и дисбактериозом кишечника. На следующий день ребенок умер в реанимации. Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, причиной смерти стала невыявленная серьезная черепно-мозговая травма. Своевременное лечение могло предотвратить летальный исход. Некрасова вину не признала.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил дело из-за смерти в больнице Комсомольска-на-Амуре ожидавшей помощи россиянки.

Илона Палей
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