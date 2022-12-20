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07:10, 20 декабря 2022Россия

Глава приграничного российского региона рассказал о последствиях обстрела ВСУ

Глава Брянской области Богомаз сообщил, что обстрел ВСУ повредил железную дорогу
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Суземка в Брянской области повредил полотно железной дороги. Об этом сообщил глава приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, на время устранения последствий обстрела, в Суземском районе будут запущены дополнительные автобусы.

Об обстреле региона стало известно утром 20 декабря. По словам Богомаза, обстрел со стороны ВСУ вызвал частичное нарушение электроснабжения. В результате произошедшего никто не пострадал.

Днем ранее, 19 декабря, ВСУ обстреляли из минометов российскую приграничную деревню Елизаветовка в Курской области.

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Марк Леонов
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