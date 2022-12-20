Глава приграничного российского региона рассказал о последствиях обстрела ВСУ
Глава Брянской области Богомаз сообщил, что обстрел ВСУ повредил железную дорогу
Обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Суземка в Брянской области повредил полотно железной дороги. Об этом сообщил глава приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, на время устранения последствий обстрела, в Суземском районе будут запущены дополнительные автобусы.
Об обстреле региона стало известно утром 20 декабря. По словам Богомаза, обстрел со стороны ВСУ вызвал частичное нарушение электроснабжения. В результате произошедшего никто не пострадал.
Днем ранее, 19 декабря, ВСУ обстреляли из минометов российскую приграничную деревню Елизаветовка в Курской области.