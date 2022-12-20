Подруг выгнали из фастфуд-ресторана ночью из-за вызывающих нарядов

Американку Фрнечи выгнали из фастфуд-ресторана Waffle House ночью из-за спущенных шортов

Двух американок выгнали из фастфуд-ресторана из-за чересчур откровенных нарядов и яркого макияжа. Соответствующей историей блогерша Фрнечи (фамилия неизвестна) поделилась в личном TikTok-аккаунте.

Автор ролика рассказала, как отправилась в кафе Waffle House в городе Атенс, штат Джорджия, вместе с подругой после вечеринки. По словам девушки, сотрудники заведения не пустили их внутрь из-за вызывающего внешнего вида. «Очевидно, в Waffle House есть правила дресс-кода, поэтому я не могу попасть туда после клуба», — пожаловалась Фрнечи на камеру.

Далее в ролике девушки продемонстрировали свои костюмы. На кадрах видно, что обе одеты в укороченные топы, спущенные шорты с нижним бельем напоказ и высокие ботфорты. Кроме того, их образы дополнены мейкапом, состоящем из помады коричневого оттенка и широких стрелок на веках.

Другие пользователи сети защитили героинь видео в комментариях. «Предположу, что в таком виде неприемлемо появляться перед детьми. Но была ночь... Им не все равно? Вы заслуживаете вафли, независимо от того, как одеты», «Я работал в Waffle House и никогда с таким не сталкивался… Думаю, они глупцы, потому что ты выглядишь потрясающе», «Я приходил туда в кружевной тоге, и меня обслужили», — писали они.

Ранее в декабре персонального тренера Кирстен Викторию выгнали из спортзала из-за облегающего костюма. В начале TikTok-видео девушка появилась в черном спортивном кроп-топе и серых легинсах с завышенной талией и анималистическим принтом. «Вот во что я была одета, когда мне сказали: "Надень рубашку или уходи"», — пояснила юзерша.