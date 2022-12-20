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15:10, 20 декабря 2022Путешествия

Названы любимые места россиян для совмещения работы и отдыха

Bronevik.com: россияне любят отдохнуть после командировок в Якутии и Ямало-Ненецком АО

Фото: Anete Lūsiņa / Unsplash

Россияне часто берут короткий отдых после командировок внутри страны, заранее продлевая бронирование в отелях. Любимые места бизнес-путешественников для совмещения работы и отдыха назвали аналитики сервиса онлайн-бронирования Bronevik.com, передает РИА Новости.

По данным сервиса, по России каждое десятое бронирование гостиницы в корпоративных целях сопровождалось добавлением выходных дней. Наиболее популярными направлениями для отдыха после рабочих поездок стали Якутия (регион выбрали 24 процента соотечественников), Ямало-Ненецкий автономный округ (22 процента), Забайкальский край (21 процент), Красноярский край, Иркутская область и Тыва (по 20 процентов).

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Среди лидеров также оказались Магаданская и Амурская области, Ханты-Мансийский автономный округ (АО) и Хабаровский край. Отправившиеся в Москву в командировку работники остаются на выходные только в 11 процентах случав, а в Санкт-Петербурге — в 10.

Ранее стало известно, что наиболее желанными городами России для встречи Нового года стали Москва и Санкт-Петербург. Также одними из самых популярных мест страны на зимние праздники по количеству бронирований жилья эксперты назвали Сочи, Красную Поляну и Казань. В топ-10 вошли Калининград, Нижний Новгород, Архыз, Ярославль и Кисловодск.

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Зарина Дзагоева
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