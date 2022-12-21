Описана смертельная опасность приема антибиотиков без рекомендаций врача

Врач Ярцева заявила о мировой проблеме из-за бесконтрольного приема антибиотиков

Бесконтрольный прием антибиотиков крайне опасен не только для пациента, но и для всей человеческой популяции. В беседе с «Лентой.ру» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что в результате применения антибиотиков без показаний врача формируется коллективная устойчивость населения к этой группе препаратов.

«Глупо думать, что антибиотики работают как витамины. Антибиотики — это серьезный химический препарат. Лишний раз без реальных показаний не надо пить такие вещи, чтобы не отравлять и нагружать свой организм. Бесконтрольный прием антибиотиков без показаний — это решение ненужное», — объяснила специалистка.

Она рассказала, что в результате несерьезного отношения к антибиотикам сформировалась проблема, которая уже достигла статуса общемировой. Речь идет об устойчивости (резистентности) к антибиотикам, то есть ситуации, когда организм перестает реагировать на действие данного препарата.

Бактерии, которые присутствуют в популяции, обучаются на разных организмах. Если на одном организме они вырабатывают эту резистентность, то это заболевание переходит и дальше Ирина Ярцева Врач-терапевт, иммунолог

«Чаще это касается больничных инфекций, но люди же в итоге попадают в больницы: они уже успели выпить без назначения врача разные лекарства дома, им ничего не помогло, и в последний момент они решают обратиться в скорую в наполовину умирающем состоянии. Таким образом бактерии узнают новые антибиотики, и те перестают работать. В результате врачам приходится использовать уже новое поколение антибиотиков», — добавила она.

Ярцева подчеркнула, что возможна ситуация, при которой человек, попавший больницу, заражается инфекцией, резистентной к разным видам антибиотикам. Здоровый человек вряд ли умрет из-за такой «суперрезистентной» бактерии, однако она крайне опасна для больного со слабой иммунной системой.

«"Суперрезистентные" бактерии распространяются в слабых организмах, в организмах, у которых нет сил бороться, у онкологических больных, например. Таких людей в популяции много, и все они пользуются одними и теми же лекарствами, одними и теми же больницами», — отметила врач.

Комментируя ситуацию с эпидемией гриппа в России, Ярцева призвала запомнить, что в случае вирусных инфекций антибиотики бесполезны.

«В амбулаторной практике люди ошибочно пьют антибиотики и дают их детям при вирусных инфекциях, а в итоге не понимают, почему ничего не помогает. Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками! Антибиотик — это крайняя мера. Есть множество средств и манипуляций, которые способны помочь в самом начале заболевания», — напомнила она.

Ранее стало известно о том, что в аптеках России резко вырос спрос на редкий антибиотик. Сообщалось, что препарат «Флуимуцил-Антибиотик ИТ» также применяется для лечения дыхательных путей, пневмонии, ларинготрахеитов и бронхитов.