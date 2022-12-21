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07:06, 21 декабря 2022Среда обитания

Россиян предупредили об опасности гирлянд

«ВсеИнструменты.ру»: резкий запах от гирлянд может быть опасен для здоровья

Фото: Wes Hicks / Unsplash

Если гирлянда имеет резкий неприятный запах, она может быть опасна для здоровья, предупредила россиян эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. Соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалист рекомендовала приобретать гирлянды в надежных магазинах и проверять информацию о сертификации — в большинстве случаев о ней свидетельствует знак EAC. Также должен быть указан производитель, количество ламп и величина напряжения. Мешалкина уточнила, что более безопасным вариантом считаются светодиодные гирлянды, которые устойчивее к перепадам напряжения.

Гирлянду нельзя использовать, если она нагревается или искрит во время работы. «На проводе не должно быть трещин и заусенцев. Плохо, если гирлянда имеет резкий неприятный запах — он указывает на то, что при производстве использовался некачественный пластик, который может выделять вредные для здоровья вещества», — уточнила Мешалкина.

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Пиротехнику также необходимо покупать в проверенных магазинах, а после хранить в сухом месте. Россиянам напомнили, что в квартире или на балконе нельзя устраивать фейерверки, а можно использовать только хлопушки и бенгальские огни. Что касается свечей, то их рекомендовали зажигать в подсвечниках строго в вертикальном положении.

Ранее юрист Елена Кудерко предупредила о штрафах, которые можно получить в новогоднюю ночь. Так, запрещено курить и распивать алкогольные напитки. Кроме того, нельзя запускать фейерверки из окон и балконов квартир, а также во дворах многоэтажек без согласования с управляющей компанией.

Нина Ташевская
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