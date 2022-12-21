В Белоруссии одобрили новые условия для выдачи гражданства

В Белоруссии одобрили закон о принесении присяги и знании языка для выдачи гражданства

Совет республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) одобрил законопроект о новых условиях для выдачи гражданства. Об этом сообщает БЕЛТА.

Согласно законопроекту, желающие получить гражданство страны будут обязаны принести присягу и знать один из двух государственных языков — русский или белорусский. Порядок оценки владения одним из языков будут определять МВД и МИД Белоруссии по согласованию с Министерством образования республики.

Документ также предусматривает возможность утраты гражданства «в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда», подтверждающего участие гражданина в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Белоруссии, если он находится за пределами страны.

Кроме того, законопроект обязывает белорусских граждан, получивших гражданство другого государства или вид на жительство в нем, в течение трех месяцев со дня получения данных документов проинформировать об этом органы внутренних дел или органы дипломатической службы Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла законопроект о лишении гражданства за экстремизм. Согласно документу, лишать гражданства будут лиц, признанных судом виновными в соответствующих преступлениях, но проживающих за пределами страны.