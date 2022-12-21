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21:38, 21 декабря 2022Мир

Белый дом прокомментировал прибытие Зеленского в США

Белый дом подтвердил прибытие президента Украины Зеленского в США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Представитель Белого дома подтвердил прибытие в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Заявление передает ТАСС.

По словам представителя американской администрации, украинский лидер приземлился в США, «все мероприятия сегодня днем на данный момент ожидаются в соответствии с графиком».

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США, на борту которого находится Зеленский, совершил посадку на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона. По данным CNN, в 22 часа по московскому времени, президент Украины планирует встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом.

Марина Совина
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