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18:09, 21 декабря 2022Экономика

Подсчитаны потери Великобритании из-за Брексита

Великобритания после выхода из ЕС потеряла 40 миллиардов долларов

Фото: Shutterstock

К июню текущего года выход Великобритании из Евросоюза (Брексит) обошелся стране в 33 миллиарда фунтов стерлингов, или в 40 миллиардов долларов. К таким выводам пришли специалисты Центра европейских реформ, передает ТАСС.

По их подсчетам, такую сумму Лондон недополучил в виде инвестиций и доходов от торговли. В ходе исследования аналитики выстроили модель того, какой британская экономика могла бы быть, если бы страна решила не покидать Евросоюз (ЕС). Для сравнения они использовали показатели, которые до Брексита демонстрировали такие страны с развитой экономикой, как Норвегия, Германия, США и Австралия.

Эксперты пришли к выводу, что, если бы Брексита не случилось, ВВП страны по итогам второго квартала 2022 года оказался бы на 5,5 процента больше. При этом объем поступивших в экономику инвестиций был бы выше на 11 процентов, а объемы торговли королевства — выше на семь процентов.

«Есть различие между тем, что политики хотят сказать про Брексит, и тем, что нам показывает статистика. Я думаю, что уже невозможно утверждать, что Брексит не навредил экономике Великобритании», — заключил автор доклада, замруководителя центра Джон Спрингфорд.

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Великобритания вышла из состава ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года закончился переходный период, в течение которого на страну распространялись европейские нормы.

В феврале 2022 года британские архитекторы пожаловались на неожиданное последствие Брексита. Они отмечали, что после выхода страны из ЕС им стало сложнее нанимать сотрудников.

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Полина Матюхина
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