Около четырех тысяч застрявших в Египте российских туристов вернулись на родину

Tez Tour: в Россию вернулись около четырех тысяч застрявших в Египте туристов

Представители Tez Tour сообщили, что около четырех тысяч российских путешественников, застрявших в Египте, вернули на родину. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает ТАСС.

«На сегодня в Россию вернулось около четырех тысяч туристов», — рассказали в пресс-службе компании. Отмечается, что туроператор планирует вывезти из республики большую часть находящихся там соотечественников до 25 декабря включительно.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» следом за iFly, Nordwind и «Икаром» отменила рейсы в Египет. Наиболее вероятной причиной приостановки полетов в курортную страну стало закрытие Иорданией своего воздушного пространства для отечественных авиалайнеров с двойной регистрацией.