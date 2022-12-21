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19:31, 21 декабря 2022Путешествия

Около четырех тысяч застрявших в Египте российских туристов вернулись на родину

Tez Tour: в Россию вернулись около четырех тысяч застрявших в Египте туристов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Представители Tez Tour сообщили, что около четырех тысяч российских путешественников, застрявших в Египте, вернули на родину. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает ТАСС.

«На сегодня в Россию вернулось около четырех тысяч туристов», — рассказали в пресс-службе компании. Отмечается, что туроператор планирует вывезти из республики большую часть находящихся там соотечественников до 25 декабря включительно.

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Валентина Процкова
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