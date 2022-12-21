Популярный пищевой краситель вызвал нарушения кишечника

Nature: популярный пищевой краситель E129 вызвал легкие формы кишечного колита

Канадские ученые из университета Макмастера выявили, что популярный пищевой краситель E129 способен вызывать нарушения работы кишечника, которые, в частности, проявляются в легкой форме колита. О результатах исследования сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

E129 обладает ярко-красным цветом и часто применяется в пищевой промышленности: для сладких напитков, конфет и другой кондитерской продукции, в детских лекарственных препаратах и в косметических средствах.

Предыдущие работы показывали, что в повышенных концентрациях это вещество может приводить к формированию синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), аллергическим реакциям и онкологическим заболеваниям.

Теперь специалисты проверили влияние этого соединения на культуры клеток человека и на кишечник мышей. Оказалось, что при воздействии E129 на человеческие клетки нарушался процесс производства серотонина — нейромедиатора, также связанного с регуляцией работы кишечника. Однократный прием красителя не привел ни к каким существенным изменениям здоровья, но долговременное употребление вызывало развитие воспалений и повышало проницаемость стенок кишечника у здоровых животных, а у предрасположенных подопытных — привело к кишечному колиту.

Причем склонность к развитию этого заболевания сохранялась даже после того, как из рациона испытуемых убрали E129. Такой эффект объясняется выраженными и длительными изменениями микробиома, что в конечном итоге нарушало цепочку реакций с серотонином.

