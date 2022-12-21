FAN: «Все везде и сразу» и «Черная пантера» стали лучшими фантастическими фильмами 2022-го

Кадр: Фильм: «Все везде и сразу»

Опубликован список лучших фантастических фильмов 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала FAN, составившего «Абсолютный топ» лучших фантастических фильмов года.

Первое место в рейтинге заняла комедия «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. В центре сюжета история о женщине по имени Эвелин, которая научилась перемещаться по параллельным вселенным.

Вторым лучшим фантастическим проектом года стал фильм киностудии Marvel «Черная Пантера: Ваканда навеки» Райана Куглера. В тройку лучших также вошла картина Сэма Рэйми «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Четвертое место в «Абсолютном топе» занял «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли, а пятое — «Проект "Адам"». В список лучших фантастических фильмов года также вошли «Мир Юрского периода: Господство», «Сверхъестественное. Знаки», «Падение Луны», «Соник 2 в кино» и «Клон».

Сообщается, что рейтинг составлялся на основе кассовых сборов, оценок зрителей, а также мнений кинокритиков изданий, стриминговых сервисов и программной дирекции канала FAN.

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