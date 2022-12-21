В Москве арестовали россиянина по обвинению ФСБ в госизмене

ФСБ обвинила россиянина Фируза Дадобоева в госизмене, он арестован до суда Москвы

Следователь ФСБ предъявил обвинение в госизмене гражданину России Фирузу Дадобоеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По решению московского суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Россиянина поместили в СИЗО «Лефортово». Детали уголовного дела не разглашаются.

19 декабря ФСБ сообщила, что в Севастополе суд приговорил гражданина России Евгения Петрушина к 12 годам лишения свободы за госизмену. По данным спецслужб, в период с 2020 по 2021 год он передавал секретные сведения о деятельности Черноморского флота военной разведке Украины.

