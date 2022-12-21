Барбер выбрил на голове мужчины лицо известного футболиста и восхитил фанатов

Парикмахер Антонио выбрил на голове фаната лицо футболиста Лионеля Месси

Парикмахер Антонио (фамилия неизвестна) из Доминиканской Республики сделал необычную стрижку на голове фаната капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси и показал результат. Соответствующими кадрами он поделился на своей странице в в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Профессиональный мастер регулярно публикует в сети кадры собстыенных работ, на которых демонстрирует мужские стрижки с лицами знаменитостей. Так, на одном из последних снимков Антонио выбрил на голове поклонника известного футболиста его лицо. «Мне повезло жить в эпоху Месси. Вы великолепны и на поле, и в жизни», — подписал фото барбер.

Подписчики восхитились мастерством специалиста, о чем написали в комментариях под материалом. «У вас однозначно талант от Бога», «Я в шоке от результата вашей работы», «Просто браво!», «Вы не просто барбер, вы настоящий художник», — заявили они.

В сентябре парикмахер Фарра из Илфорда, Великобритания, необычным способом подстригла волосы клиентке и удивила подписчиков. Так, стилист расчесала пряди девушки по диагонали и затем начала отрезать их под острым углом. На следующих кадрах Фарра продемонстрировала результат прически, уложив волосы клиентки в кудри.