Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:41, 21 декабря 2022Ценности

Барбер выбрил на голове мужчины лицо известного футболиста и восхитил фанатов

Парикмахер Антонио выбрил на голове фаната лицо футболиста Лионеля Месси

Кадр: @antonbarber01

Парикмахер Антонио (фамилия неизвестна) из Доминиканской Республики сделал необычную стрижку на голове фаната капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси и показал результат. Соответствующими кадрами он поделился на своей странице в в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Профессиональный мастер регулярно публикует в сети кадры собстыенных работ, на которых демонстрирует мужские стрижки с лицами знаменитостей. Так, на одном из последних снимков Антонио выбрил на голове поклонника известного футболиста его лицо. «Мне повезло жить в эпоху Месси. Вы великолепны и на поле, и в жизни», — подписал фото барбер.

Подписчики восхитились мастерством специалиста, о чем написали в комментариях под материалом. «У вас однозначно талант от Бога», «Я в шоке от результата вашей работы», «Просто браво!», «Вы не просто барбер, вы настоящий художник», — заявили они.

В сентябре парикмахер Фарра из Илфорда, Великобритания, необычным способом подстригла волосы клиентке и удивила подписчиков. Так, стилист расчесала пряди девушки по диагонали и затем начала отрезать их под острым углом. На следующих кадрах Фарра продемонстрировала результат прически, уложив волосы клиентки в кудри.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Байден выделил миллиард долларов на военную помощь Украине
Девушка сделала стрижку детскими ножницами и описала ее фразой «это ужасно»
Пассажир эконом-рейса узнал в попутчике мировую знаменитость и проследил за ним
В Аргентине захотели выпустить банкноты с изображением Месси
Россиянку осудят за избиение 15-летней дочери ремнем
Осужденный за киберпреступления в США россиянин Мартышев вышел на свободу
Зеленский прибыл в США
Врачи назвали причины участившихся случаев гибели россиян от гриппа
44-летняя Любовь Толкалина показала фигуру в купальнике
Помощника бывшего российского депутата осудили за наезд на журналиста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.