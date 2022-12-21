Поза Ким Кардашьян на фото в бикини рассмешила фанатов

Телезвезда Ким Кардашьян показала фото в бикини и рассмешила подписчиков

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась откровенным фото в нелепой позе и рассмешила фанатов. Соответствующие кадры она показала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила снимки, на которых она сфотографировала себя в бикини серого цвета в отражении окна. На размещенных изображениях видно, что телезвезда сидит на корточках спиной к зрителям и снимает себя, оборачиваясь назад. «Оглядываясь на 2022 год», — подписала она публикацию.

Подписчики не оценили внешний вид и позу Кардашьян, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ужасно, что столько людей одобряют эту публикацию», «Это просто смешно», «Сумасшедшая! Она, видимо, забыла, что ее дети тоже на это посмотрят», «Слушай, Ким, я знаю, что тебе все равно, но мне на это стыдно смотреть», — критиковали они.

Ранее в декабре Ким Кардашьян показала фигуру в мокром бикини. Телеведущая снялась в мокром бикини белого цвета собственного бренда SKIMS. При этом на опубликованных кадрах видно, что сквозь ткань топа просвечивала грудь.

