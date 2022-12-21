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14:27, 21 декабря 2022Экономика

Казахстан уточнил условия создания «тройственного» газового союза

В МИД Казахстана заявили, что условия создания газового союза зависят от России

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Реализация идеи «тройственного газового союза» Казахстана, России и Узбекистана зависит от условий, которые Москва предложит Астане и Ташкенту. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров. Его слова цитирует ТАСС.

«Создание газового союза было предложением российской стороны, и пока оно ничем не оформлено, никаких деталей и предложений от российской стороны пока мы не получали, в каком виде это будет осуществляться», — отметил он.

Айдаров добавил, что пока ни о каком создании отдельной структуры, организации или межгосударственного союза речи не идет. «Это лишь была идея по урегулированию, по поставкам газа и цене. Дефицит газа есть во всех странах, поэтому российская сторона вышла с таким предложением», — уточнил он. 

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил 12 декабря, что страна не обсуждает с Россией и Узбекистаном возможность создания газового союза. В правительстве Узбекистана заявили, что газовое соглашение с Россией, даже если его заключат, не получит политическое измерение, а это будет один из коммерческих контрактов.

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Платон Щукин
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