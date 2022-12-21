Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:48, 21 декабря 2022Культура

У звезды «Секса в большом городе» Ким Кэтролл умерла мать

Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл рассказала о смерти матери

Фото: Armando Gallo / Globallookpress.com

66-летняя актриса Ким Кэтролл, наиболее известная по роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», рассказала о смерти своей матери по имени Шейн. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мать звезды умерла в возрасте 93 лет. Кэтролл опубликовала серию совместных кадров с родительницей.

Фото: Wiese / face to face / Globallookpress.com

«Шейн Кэтролл, 1929-2022. Покойся с миром, мама», — написала актриса.

В мае этого года Ким Кэтролл высказалась о продолжении «Секса в большом городе». Исполнительница роли Саманты Джонс заявила, что этот проект не нуждается в сиквеле. При этом она призналась, что не смотрела новые серии шоу. «Это великая мудрость — знать, когда остановиться», — считает Кэтролл.

Ранее американская певица Шер сообщила, что ее мать актриса Джорджия Холт умерла на 96-м году жизни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Комментарии отключены
Последние новости
Матвиенко оценила вероятность скорых переговоров с Украиной
Медведев продемонстрировал знание китайского языка на встрече с Си Цзиньпином
Напавшего на четырех девушек насильника отправят на принудительное лечение
Минобороны России отчиталось о занятии выгодных высот на донецком направлении
Российские войска уничтожили украинскую самоходную установку «Бук-М1»
Минобороны утвердило техническое задание по экипировке «Легионер»
Курсам доллара и евро предрекли откат
Названа главная цель визита Зеленского в США
В Совфеде допустили ограничение срока пребывания подозреваемых в СИЗО
Роботов-пылесосов обвинили в слежке за людьми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.