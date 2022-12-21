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07:06, 21 декабря 2022Мир

Заявление сестры Ким Чен Ына о мощи ракет назвали предупреждением для США

Политолог Губин: слова Пхеньяна о мощи ракет адресованы США и их союзникам

Фото: KCNA / Reuters

Заявление сестры лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон о мощи оружия страны было адресовано США и их союзникам, заявил доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что мир скоро сможет убедиться в мощи и надежности северокорейских ракет. Ким Е Чжон раскритиковала тех, кто ставит под сомнение утверждение КНДР о значительном прогрессе в разработке спутников и баллистических ракет большой дальности.

«Сестра верховного лидера Ким Е Чжон занимает достаточно высокий пост в северокорейской политической иерархии, в КНДР все-таки коллективный способ принятия решений. Поэтому понятно, что Ким Е Чжон выразила официальное мнение государства», — заявил Губин.

Политолог отметил, что такого рода заявления КНДР не являются случайными. Остается открытым вопрос, кому конкретно они адресованы, добавил он.

Северная Корея не стоит на позиции подготовки к нападению, к агрессивной войне, а строит свою военную доктрину исключительно в оборонительном ключе

Андрей Губинполитолог

«В сентябре этого года КНДР объявило о том, что считает себя ядерной державой, и был принят соответствующий закон, но ядерное оружие рассматривается Северной Кореей исключительно как средство сдерживания потенциальной агрессии, прежде всего со стороны США и их союзников в лице Японии», — сообщил Губин.

Также политолог рассказал, что помимо адресатов в лице Вашингтона и Токио, Ким Е Чжон могла обратиться к Сеулу.

«Это предупреждение для Южной Кореи о том, чтобы не она рассматривала военный путь соединения с КНДР, поскольку некоторые политики в Сеуле отпускали такого рода заявления. Естественно, в Северной Корее за этим внимательно следят и такого рода мысли пытаются пресечь», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

В сентябре руководство КНДР приняло новый закон, который закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Документ позволяет Северной Корее наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме.

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Алена Шевченко
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