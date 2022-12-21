Ведущая рассказала об обидном случае на съемках популярного шоу на Первом канале

Участница «Ледникового периода» Алла Михеева рассказала, что расплакалась из-за падения

Популярная телеведущая Алла Михеева рассказала о самом обидном случае на съемках шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В беседе изданием «Телепрограмма» она призналась, что однажды она плакала из-за падения во время любимого номера.

Михеева рассказала, что перестала расстраиваться из-за низких оценок жюри «Ледникового периода». По ее мнению, они с фигуристом Иваном Букиным, с которым она выступает в паре, с начала сезона показывали сильнейшие номера. В качестве примера она привела выступление по мотивам сериала «Игра в кальмара». Однако, как считает ведущая, жюри занижали им оценки. «Мы привыкли. И решили, что будем кататься для зрителей — они так сильно нас поддерживают!» — добавила она.

Телеведущая рассказала, что единственным разом, когда ей было обидно на шоу до слез, стал тот момент, когда она упала в выступлении под музыку группы Linkin Park. «Плакала, потому что завалила любимый номер. А оценки — это всего лишь оценки», — резюмировала она.

Ранее Михеева раскрыла свое отношение к шуткам «ниже пояса» в КВН. По ее мнению, КВН и прекрасен тем, что иногда может быть некомфортно, может быть трогательно, а иногда может быть настолько смешно, что «в животе колет».

Программа «Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. В шоу участвуют звезды кино, эстрады, театра, интернета и других сфер. Они выступают в паре с профессиональными фигуристами и соревнуются с другими знаменитостями.