Названы резко ставшие популярными у россиян зарубежные направления

OneTwoTrip: спрос на перелеты в Салоники, Кишинев и Аланью резко вырос в 2022 году

В 2022 году Салоники, Кишинев и Аланья резко набрали популярность у россиян по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишут «Известия».

Так, спрос на перелеты в греческие Салоники вырос на 793 процента, а доля бронирований маршрута составила 0,59 процента от всех зарубежных направлений. На втором месте молдавская столица — в 2022 году в Кишинев стали приобретать билеты на 520 процентов больше, чем в прошлом году (доля города — 3,9 процента). Замыкает тройку лидеров турецкая Аланья, ее популярность выросла на 461 процент (доля — 0,71 процента).

Среди неожиданно востребованных направлений специалисты сервиса также назвали кипрскую Ларнаку — популярность города у российских туристов выросла на 387 процентов, и Афины — путешествиями в столицу Греции стали интересоваться на 360 процентов чаще. Кроме того, увеличился спрос на перелеты в азербайджанский город Ленкорань (на 290 процентов), турецкую Анкару (252 процента), узбекский Карши (212 процентов), столицу Хорватии Загреб (179 процентов) и Вену (61 процент).

Ранее в декабре сообщалось, что в число наиболее востребованных заграничных направлений для делового туризма у россиян в 2022 году вошли Минск, Стамбул, Ереван, Ташкент и Алма-Ата. Кроме того, россияне стали чаще ездить по рабочим делам в киргизский Ош и казахстанский Петропавловск, которые не входили в топ-10 в 2021 году.